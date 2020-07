Juventus malmené à Sassuolo

Juventus Turin, proche de son 36e titre de Serie A, a perdu des points pour la troisième fois de suite. Ronaldo et ses coéquipiers ont dû se contenter d'un 3-3 sur la pelouse de Sassuolo.

Comme Lazio n'a pu faire mieux que match nul (0-0 à Udinese), l'avantage des Turinois au classement est toujours de sept points sur Atalanta et huit sur les Romains à cinq journées du terme de la compétition.

Danilo et Gonzalo Higuain (5e et 12e) avaient rapidement placé la Juve sur les bons rails. Mais comme lors de leur défaite 2-4 face à l'AC Milan il y a une semaine, les Turinois ont gâché une nouvelle avance de deux buts. Mais grâce à un but d'Alex Sandro, ils ont réussi à sauver un point tout de même.

/ATS