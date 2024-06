L'Albanie arrache le nul face à la Croatie

L'Albanie a du coeur.

Après avoir vu la Croatie inverser la tendance en deux minutes, les Albanais ont arraché le point du nul (2-2) grâce à un but de Klaus Gjasula, qui avait donné l'avantage aux Croates avec un autogoal.

Luka Modric et Cie se devaient de réagir après la claque reçue en ouverture contre l'Espagne (0-3). Mais les Croates sont retombés dans leurs travers en encaissant un but rapide venu de la tête de Qasim Laci (11e).

La génération vieillissante emmenée par le Ballon d'or 2018 semblait faire son âge et une défaite 1-0 aurait pratiquement acté une élimination prématurée. C'était sans compter sur deux minutes de folie et deux buts d'Andrej Kramaric (74e) et de Klaus Gjasula (76e, contre son camp) qui ont permis aux Croates de revenir d'entre les morts.

Les Albanais ont toutefois montré qu'ils possédaient eux aussi des ressources et, comme un symbole, Gjasula s'est racheté de son erreur au bout du temps additionnel (95e). Les deux équipes auront malgré tout besoin d'un succès (la Croatie face à l'Italie, l'Albanie face à l'Espagne) pour espérer s'extraire de ce 'groupe de la mort'.

/ATS