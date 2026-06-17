L'Angleterre savoure sa revanche

Malgré quelques errements, l'Angleterre a entamé sa Coupe du monde du bon pied. A Dallas, la formation de Thomas Tuchel s'est imposée 4-2 devant la Croatie.

Les 'Three Lions' ont ainsi pris leur revanche sur la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Cette revanche, ils la doivent en premier lieu à la classe individuelle de leurs 'stars'. Harry Kane a ainsi signé un doublé, l'ouverture du score sur un penalty qu'il a dû retirer et une tête rageuse sur le 2-1, pour égaler le record des 10 buts inscrits par Gary Lineker en Coupe du monde sous le maillot de l'Angleterre.

Très souvent critiqué cette saison, Jude Bellingham a, quant à lui, signé le 3-2 juste après le repos après une action lumineuse sur le flanc droit. Enfin introduit à la 72e pour un Anthony Gordon un brin décevant, Marcus Rashford a scellé le score à la 85e. L’attaquant de Barcelone sera peut-être le 'super sub' de Thomas Tuchel tout au long de cette Coupe du monde.

Si cette victoire n'est pas loin d'assurer déjà la première place d'un groupe qui comprend également le Ghana et le Panama, elle ne doit pas masquer quelques insuffisances dans les rangs anglais. Les deux buts croates inscrits avant la pause par Martin Baturina et par Petar Musa ont souligné les insuffisances de la défense. Trop vite mise hors de position, elle a été loin de procurer toutes les assurances voulues.

Mais la meilleure nouvelle pour Thomas Tuchel est bien la rage de vaincre qui anime Harry Kane. L'attaquant du Bayern Munich a pleinement répondu au doublé de Kylian Mbappé et au triplé de Lionel Messi de la veille. Le capitaine de l'Angleterre, buteur à 81 reprises désormais en sélection, est prêt à faire le match avec ses homologues français et argentin. Cela promet !

/ATS