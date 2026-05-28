L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Les 26 joueurs de l'équipe de Suisse sont réunis à quelques jours de leur départ pour la Coupe du monde 2026. Les derniers arrivés ont rejoint jeudi le stage de préparation à Saint-Gall.

La sélection de Murat Yakin a pris ses quartiers en début de semaine en Suisse orientale, d'abord en comité restreint puisque certains joueurs étaient encore en action le week-end dernier avec leur club. Ces derniers, parmi lesquels le capitaine Granit Xhaka et d'autres joueurs clés tels comme Manuel Akanji, Remo Freuler et Ricardo Rodriguez, sont finalement arrivés jeudi et étaient présents lors de l'entraînement matinal.

Un seul absent était à signaler: Fabian Rieder, qui a suivi une séance de physiothérapie après s'être blessé au pied la veille. Noah Okafor a quant à lui suivi un programme individuel en raison de légers désagréments.

La première partie de la préparation pour le Mondial s'achèvera dimanche avec un match amical contre la Jordanie à Saint-Gall (15h00). L'équipe de Suisse s'envolera mardi pour San Diego, où se trouve son camp de base. Elle y disputera un ultime match amical contre l'Australie le 6 juin, avant son entrée en lice à la Coupe du monde le 13 juin contre le Qatar (les deux à 21h00, heure suisse).

/ATS