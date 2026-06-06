La FIFA autorise finalement les fans à apporter une bouteille d'eau

La FIFA a annoncé vendredi qu'elle autorisait de nouveau les spectateurs à apporter une bouteille d'eau en plastique dans les stades du Mondial 2026.

L'instance les avait interdites quelques jours plus tôt pour des raisons de sécurité.

Cette interdiction avait suscité de fortes critiques, alors que plusieurs stades se situent dans des zones de chaleur estivale extrême, aggravée par une humidité étouffante.

'Tous les fans seront autorisés à apporter une bouteille d'eau en plastique, scellée et d'une contenance de 590 ml, pour n'importe quel match du Mondial aux Etats-Unis et au Canada', a affirmé Heimo Schirgi, le chef des opérations de la Coupe du monde, sur le compte X de l'instance internationale.

Les gourdes en plastique dur restent en revanche interdites car elles posent 'des risques pour la sécurité', a ajouté le dirigeant.

La FIFA avait modifié mardi son 'code de conduite dans les stades' concernant les récipients interdits dans les 16 enceintes de la compétition. Il prohibait 'les bouteilles d'eau réutilisables', autorisées jusque-là et qui pouvaient être remplies dans les fontaines à eau gratuites, obligeant les fans à acheter leur bouteille dans les boutiques des parraineurs de l'instance.

Dans un récent rapport, des climatologues ont indiqué qu'une 'chaleur éprouvante' pourrait affecter un quart des matches du Mondial 2026, y compris la finale dans le New Jersey le 19 juillet. A Houston et Dallas, la température en plein été avoisine souvent les 40°C, avec une forte humidité.

/ATS