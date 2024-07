La France bat le Portugal aux tirs au but et va en demi-finale

La France est en demi-finale de l'Euro.

A Hambourg, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés aux tirs au but face au Portugal (5-3), après 120 minutes sans but, et affronteront l'Espagne pour une place en finale.

Les Français ont donc pris leur revanche sur le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a peut-être vécu son dernier match dans un grand tournoi international. Contrairement à la finale de l'Euro 2016, remportée 1-0 après prolongation par les Lusitaniens, les Bleus ont cette fois tenu bon.

Sans Kylian Mbappé, sorti à la mi-temps des prolongations et diminué par un ballon reçu près de son nez cassé, les Français ont tout de même réussi tous leurs penaltys pour remporter leur première séance de tirs au but dans un tournoi majeur depuis... 1998. C'est Théo Hernandez qui a envoyé les Bleus en demi-finale, tandis que Joao Félix fut le seul Portugais à rater son essai d'un tir sur le poteau.

Solidité hors pair

Auparavant, les deux formations n'avaient de loin pas livré un match très emballant. Il n'y a eu que ces dix minutes un peu folles après l'heure de jeu, lors desquelles Bruno Fernandes (61e) et Vitinha (63e), puis Randal Kolo Muani (66e) et Eduardo Camavinga (69e), ont manqué chacun leur tour une balle de match.

Fidèle à elle-même, l'équipe de France s'est montrée diablement solide et n'a toujours pas encaissé le moindre but dans le jeu depuis le début du tournoi. Ce pragmatisme, contrebalancé par un manque d'efficacité toujours aussi criant, porte bien la marque de Didier Deschamps, qui a donc mené la France à une quatrième demi-finale lors des cinq derniers grands tournois internationaux.

/ATS