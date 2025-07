La Suisse a attiré un « nouveau public », selon Dominique Blanc

'Un nouveau public' a soutenu la Suisse lors de l'Euro, estime Dominique Blanc. Le président de l'ASF s'est satisfait du parcours de l'équipe de Pia Sundhage samedi en conférence de presse.

'Je retiens deux moments forts: le but décisif à la 93e minute contre la Finlande, et la marche des fans qui a rassemblé 25'000 personnes hier (réd: vendredi) à Berne avant le quart de finale', a déclaré Dominique Blanc à l'heure de tirer le bilan aux côtés de Pia Sundhage et de la directrice du football féminin à l'ASF, Marion Daube.

'Nous avons vu des gens qui viennent d'ordinaire peu au stade venir nous soutenir. C'était un public familial, avec beaucoup d'enfants, qui s'est intéressé au football grâce à l'aura dégagée par cette équipe', a poursuivi le président sortant de l'ASF.

Avenir de Sundhage pas décidé

Interrogée sur l'avenir de Pia Sundhage, Marion Daube n'a fermé aucune porte. 'Pia à un contrat jusqu'à la fin de l'année 2025 et toutes les possibilités sont envisagées', a expliqué la dirigeante. 'Nous ne voulons pas nous engager dans une direction ou une autre si peu de temps après l'Euro. Nous allons prendre le temps d'y réfléchir, mais la décision finale reviendra surtout à Pia.'

Marion Daube a également espéré que la dynamique engendrée par l'équipe de Suisse se poursuivra dans le futur. 'Il faudra profiter de cet élan dès l'automne. Et je m'adresse à tout le monde en disant que le football continue entre-temps, que ce soit dans les ligues régionales ou en Super League. Allez voir les matches, soutenez les femmes et les filles, engagez-vous. Nous avons suscité un grand intérêt et j'attends beaucoup de l'avenir', a-t-elle lancé.

Cette qualification historique pour les quarts de finale d'un Euro a également établi de nouveaux standards pour la Suisse. 'Notre objectif est de nous qualifier pour toutes les phases finales des tournois internationaux, que ce soit avec l'équipe A ou les jeunes', a expliqué Marion Daube. 'Pia a très bien réussi à intégrer la nouvelle génération et les joueuses expérimentées ont toutes apporté une contribution importante. L'esprit d'équipe est vraiment remarquable et cela nous permet d'envisager l'avenir sereinement.'

/ATS