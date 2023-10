La Suisse arrache un point après un match de folie à St-Gall

Match de folie à St-Gall ! Menée 3-1 à la 89e minute, la Suisse a arraché l'égalisation devant le Bélarus, 105e au classement FIFA. Malgré tout, ce nul 3-3 sonne comme une défaite.

S'il ne remet pas en question la qualification pour l'Euro 2024, ce résultat est bien fâcheux. Il privera sans doute la Suisse d'un rang de tête de série en Allemagne qui revient aux cinq meilleurs premiers de ce tour préliminaire. Par ailleurs, il laissera des traces dans les vestiaires.

Murat Yakin n'a pas soigné son image auprès de ses joueurs avec des choix malheureux. Ecarter du onze de départ Dan Ndoye et Zeki Amdouni, dont les introductions furent bénéfiques, ne fut pas l'idée du siècle. Laisser sur le banc Denis Zakaria pendant l'intégralité de la rencontre interpelle aussi. Avec son abattage et sa grinta, le Genevois aurait apporté beaucoup plus qu'un bien pâle Djibril Sow.

Shaqiri allume la lumière

Dans une fin d'après-midi qui a rappelé que l'été indien n'était pas éternel en Suisse orientale, la Suisse a pris son temps avant de trouver l'ouverture. Face à une équipe valeureuse qui restait sur un 'bon' 0-0 arraché trois jours plus tôt dans le huis clos de Budapest face à la Roumanie, la formation de Murat Yakin a cru revivre la première mi-temps laborieuse de Tourbillon le mois dernier face à Andorre. Avant que Xherdan Shaqiri n'allume la lumière.

Le Balois a, en effet, ouvert la marque sur une frappe splendide du gauche pour son 29e but le jour de sa 117e sélection. Cette réussite magnifique, l'une des plus belles qu'il a inscrites sous les couleurs de l'équipe de Suisse, a, bien sûr, tout changé.

La fête pouvait alors, croyait-on, battre son plein autour du capitaine Granit Xhaka qui égalait le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Le joueur du Bayer Leverkusen avait été honoré avant les hymnes par le président de l'ASF Dominique Blanc et par son entraîneur chez les M16 du FC Bâle Werner Mogg.

Avant le but de Shaqiri, Xhaka aurait pu marquer sur une volée à la 13e et sur une frappe à la 27e qui filaient toutes les deux à quelques centimètres du poteau gauche de la cage bélarusse. Mais on veut croire que le capitaine ne fut pas meurtri de céder la vedette à son aîné, avec lequel il partage les mêmes racines mais aussi les grands moments de cette équipe de Suisse depuis plus de douze ans.

La fête tourne au cauchemar

Le Bélarus avait comme première ambition de tenir le plus longtemps possible le 0-0. Après la 28e minute, les footballeurs de Minsk devaient évoluer un cran plus haut, et finissaient par égaliser à la 61e par Maksim Ebong de la tête, sur une action qui souligne combien Yann Sommer défend sa ligne plutôt que l'espace.

Huit minutes plus tard, le portier de l'Inter était cette fois victime des largesses de Ricardo Rodriguez dans le marquage pour le plus grand bonheur de Denis Polyakov, dont la tête trouvait la lucarne pour le 2-1. La fête tournait au cauchemar pour les joueurs de Murat Yakin et pour leurs 17'000 spectateurs.

Heureusement, la Suisse a su trouver des ressources pour rebondir après le 3-1 de Dmitri Antilevski accordé finalement par la VAR qui a corrigé un hors-jeu initial. Dans un final à couper le souffle, les Suisses revenaient au score grâce à Akanji et Amdouni. Sur leur ultime offensive, Shaqiri voyait sa frappe du gauche détournée sur la ligne par un défenseur adverse. Le Bâlois ne peut probablement pas tout faire dans cette équipe de Suisse qui marche trop souvent sur la tête.

