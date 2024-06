Le gardien Alexander Nübel quitte le groupe de l'Allemagne

Le gardien de Stuttgart Alexander Nübel a été retiré de la liste de 26 joueurs de l'Allemagne envoyée à l'UEFA pour disputer l'Euro 2024 à domicile (14 juin-14 juillet).

Cette décision a été prise en raison notamment des incertitudes autour de Leroy Sané.

Julian Nagelsmann pensait partir avec quatre gardiens, mais il a dû changer ses plans. 'Ça n'a rien à voir avec les performances d'Alex, il s'est très bien intégré au groupe, il a réalisé de très bons entraînements. J'ai eu un échange avec lui, il fait partie de l'avenir chez nous à la DFB, tant que je serai en place', a expliqué le sélectionneur au micro du diffuseur RTL avant le dernier match de préparation de la Mannschaft face à la Grèce.

Chez Leroy Sané, il y a 'quelques aléas', a souligné Nagelsmann. L'attaquant du Bayern est 'actuellement à presque 100%, mais c'était aussi le cas au Bayern et ça a soudainement changé', a glissé le sélectionneur, qui a ainsi justifié la nécessité d'avoir un joueur de champ de plus à la place d'un gardien de but.

L'Allemagne disputera le match d'ouverture de l'Euro à Munich contre l'Ecosse le 14 juin. Elle affrontera ensuite la Hongrie le 19 juin à Stuttgart, puis la Suisse le 23 juin à Francfort.

/ATS