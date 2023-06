Le premier accroc pour l'équipe de Suisse

La Suisse n'est plus dans la course pour le Grand Chelem. Tenue en échec (2-2) à Lucerne par la Roumanie, elle ne gagnera pas ses dix rencontres du tour préliminaire de l'Euro 2024.

Maîtres du jeu jusqu'à la 89e minute face à des Roumains bien décevants, les Suisses ont concédé l'égalisation sur un doublé de Valentin Mihaila. Auteur d'une volée pour la réduction du score à la 89e, le joker de Parme a exploité une erreur de Fabian Schär qui venait d'entrer pour signer le 2-2. Sur cette frappe fatidique de la 92e minute, Yann Sommer a sans doute commis l'erreur d'anticiper trop vite. Le Bâlois aurait bien eu besoin d'un arrêt qui 'compte' pour repousser à la rentrée la menace personnifiée par Gregor Kobel...

Dans les ultimes instants de la partie, Uran Bislimi, entré comme Schär juste après le premier but roumain, trouvait le poteau roumain. Néophyte, le Luganais aurait pu être le héros d'une rencontre au final improbable et qui laisse les Suisses devant une montagne de regrets. Mais il ne compromet en rien sa qualification pour la phase finale de cet Euro 2024. La Suisse demeure en tête du groupe avec 2 points d'avance sur la Roumanie et 3 sur Israël.

Deux buts magnifiques

Face à un adversaire dont le projet de jeu se limitait apparemment à tenir le plus longtemps le 0-0, la Suisse avait, en effet, livré une première période remarquable. Les deux buts inscrits lors de cette première mi-temps qui s'est apparentée à un véritable attaque-défense furent, en effet, de toute beauté. A la 28e minute, Zeki Amdouni, bien sûr, était à la conclusion d'une action collective magnifique qui a vu Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka et Ruben Vargas unir leur talent pour placer le placer dans une position idéale. A la 41e minute, le nouvel artificier de la nation signait le doublé sur, cette fois, une ouverture extraordinaire de Xherdan Shaqiri. Son extérieur du gauche pour lancer son attaquant dans la profondeur fut un délice. Cette 33e passe décisive du Bâlois en sélection restera peut-être comme la plus belle.

Comme on pouvait l'espérer, le duo formé par Shaqiri et Amdouni s'est très vite affirmé comme l'une des grandes forces de l'équipe. Face à la Roumanie, Xherdan Shaqiri a fait du Xherdan Shaqiri. Remarquable sur ses premiers contrôles, il a éclairé le jeu de l'équipe avec un plaisir non dissimulé comme pour évacuer peut-être toute la frustration qu'il peut ressentir avec Chicago, dont le parcours en MLS est bien laborieux.

Amdouni quinze ans après Nkufo

Quant à Zeki Amdouni, son doublé pour ses 24e et 25e buts de l'année, embellit encore davantage sa belle histoire, celle d'un gamin que le Servette FC n'avait pas estimé apte à poursuivre son cursus. A Lucerne, le Genevois est devenu le premier joueur à trouver le chemin des filets pour la Suisse lors de quatre rencontres consécutives depuis Blaise Nkufo en 2008. A l'heure de jeu, Murat Yakin le remplaçait par le 'revenant' Haris Seferovic. Avec un score de 2-0 et des Roumains toujours aussi inoffensifs, le sélectionneur pensait pouvoir se permettre de terminer la rencontre sans son no 7, appelé dès jeudi à Cluj à être le fer de lance de l'équipe de Suisse M21 face à la Norvège. Le scénario des dernières minutes démontre cependant que la Suisse ne peut déjà plus se passer de Zeki Amdouni. Qui l'aurait cru il y a encore trois mois ?

