Ligue Europa: six sur six pour le FC Séville

Le FC Séville est décidément imbattable en Ligue Europa. Le club andalou a remporté le trophée pour la sixième fois en battant l'Inter Milan 3-2 à Cologne au terme d'une finale spectaculaire.

Le club espagnol n'a jamais été battu en finale de la C3. L'Inter a ajouté son nom à la liste des victimes des Sévillans dans le dernier acte de la compétition. Séville a marqué grâce à un doublé du Néerlandais Luuk De Jong (12e/33e) et par Diego Carlos (74e) sur un superbe retourné dévié par... Lukaku. Les Italiens avaient ouvert le score par ce même Lukaku (5e/penalty) et ensuite égalisé par Godin (35e).

Les nerazzurri ont poussé fort pour arracher les prolongations. Un essai de Sanchez a été repoussé sur sa ligne par Koundé (82e) et plusieurs situations chaudes se sont produites devant le but espagnol, mais les hommes de Julen Lopetegui ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.

Grand spécialiste

Le FC Séville a ainsi confirmé son statut de grand spécialiste de l'Europa League (ex-Coupe UEFA). Son succès est le sixième dans la compétition, soit trois de plus que quiconque. Les Espagnols avaient déjà été sacrés en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016.

Pour l'Inter, la déception est forcément immense. Le club milanais attend un trophée depuis 2010 et espérait bien mettre fin à cette longue disette. Antonio Conte et ses hommes ont peut-être payé fort la discrétion manifestée par Lautaro Martinez et Barella, pourtant très en forme ces derniers temps.

Ce n'était heureusement pas l'heure des finales plombées par les considérations tactiques et verrouillées à double tour. Entre deux équipes qui présentaient de solides arguments, le spectacle a été au rendez-vous. Avec quatre buts au terme d'une première période très vivante, le spectateur neutre pouvait être satisfait.

Penalty d'entrée

L'Inter a frappé d'entrée, Lukaku obtenant un penalty qu'il transformait (5e). Mais les Espagnols réagissaient vite: un centre de Navas trouvait De Jong, qui égalisait d'une superbe tête plongeante (12e).

Le Néerlandais, qui avait donné la victoire aux Andalous en demi-finale contre Manchester United, y allait même de son doublé à la 33e, encore de la tête sur un coup franc botté par Banega. Ce même De Jong avait échoué voici quelques années à Borussia Mönchengladbach sous les ordres de Lucien Favre.

Deux minutes plus tard, l'Inter revenait à hauteur de son adversaire. L'action était un copier-coller du 2-1, avec un coup franc de Brozovic déposé sur la tête de Godin. Tout était donc à refaire.

La seconde mi-temps s'avérait moins riche en actions chaudes. La première revenait à Lukaku, lancé seul par Barella, mais le puissant attaquant belge se brisait sur Bounou (65e). C'était le tournant de la rencontre, puisque le 3-2 de Diego Carlos tombait une dizaine de minutes plus tard.

