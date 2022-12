Mondial 2022: Lionel Messi au bout de son rêve

Lionel Messi adore 'être dans la sélection, avec ce groupe', a-t-il déclaré après la victoire de l'Argentine au Mondial 2022. Il veut 'vivre quelques matches de plus en étant champion du monde'.

'Après avoir tant lutté dans ma carrière, cela m'arrive presque à la fin', a souri Messi (35 ans) après sa 172e sélection. Il avait déjà avant le tournoi dit que le Qatar serait 'sûrement' son dernier Mondial.

'Évidemment, je voulais finir ma carrière avec cela (...) Mais j'aime le football, j'aime ce que je fais, j'aime être dans l'équipe nationale, être avec ce groupe. Et évidemment, je veux continuer à vivre encore quelques matches en étant champion du monde', a-t-il ajouté au micro de télévisions argentines.

Pressentiment

'Je ne peux pas demander plus. Je vais presque clore ma carrière, ce sont mes dernières années', a déclaré un Messi apaisé et radieux. Il a avoué avoir eu un pressentiment que l'Argentine allait gagner. 'Je le savais, je l'avais dit à un moment donné, que Dieu allait me le donner, et je ne sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que ça allait être cette fois-ci. Et ça me procure une joie immense'.

'Nous avons beaucoup souffert', a-t-il analysé à propos du match. 'C'était un match très étrange, comme l'autre fois avec les Pays-Bas, et quand on prend la tête dans la prolongation, ça nous est arrivé à nouveau', d'être rejoints au score. 'Elle est magnifique', a-t-il commenté en regardant la Coupe dans ses mains.

/ATS