Mondial 2022: exploit de l'Australie, succès tunisien inutile

L'Australie a causé la surprise dans le groupe D du Mondial 2022. Les Socceroos ont battu le Danemark 1-0 lors de la 3e journée et se sont ainsi qualifiés pour les 8es de finale.

Le bonheur australien a été matérialisé par une réussite de Leckie à la 60e. Ce sera la deuxième participation des Australiens aux 8es de finale après 2006. Ils ont mérité ce succès en se montrant plus solides et plus réalistes que des Danois qui ont terriblement déçu.

Ils n'ont jamais été en mesure de retrouver la jouerie et le dynamisme qui leur avait permis d'aller en demi-finales de l'Euro 2021 l'été dernier. Avec 1 point en 3 matches, le Danemark échoue au dernier rang du groupe. C'est quand même une sacrée désillusion.

Défaite française sans conséquence

Dans cette poule, la France avait déjà décroché son billet pour la suite de la compétition. Didier Deschamps avait ainsi pu se laisser le luxe d'effectuer pas moins de neuf changements dans son onze de départ face à la Tunisie.

Plus entreprenante, celle-ci a pris un avantage mérité par Khazri à la 58e. Les Bleus, qui se sont rebellés en fin de rencontre, ont cru égaliser à la... 98e par Griezmann, qui était entré en cours de match tout comme Mbappé et Dembélé, mais la réussite a été invalidée par la VAR.

L'issue est cruelle pour la Tunisie, qui a frôlé la qualification. Il aurait fallu que Danois et Australiens se séparent sur un nul pour que les Aigles de Carthage passent au tour suivant.

