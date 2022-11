Mondial 2022: le Sénégal devra faire sans Mané

Sadio Mané (30 ans) ne pourra pas disputer la Coupe du monde au Qatar. Blessé au péroné droit, l'attaquant du Bayern Munich est forfait pour la compétition, a annoncé la Fédération sénégalaise.

Plus tôt dans la journée, il avait été annoncé que Mané se soignait à Munich et qu'il y avait encore un espoir qu'il puisse rejoindre sa sélection pour son troisième match du groupe A contre l'Equateur le 29 novembre. Mais ceci est désormais hors de question.

'Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde', a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal.

Mané s'est blessé le 8 novembre avec le Bayern en championnat contre Werder Brême. Le récent deuxième du Ballon d'Or va donc cruellement manquer au Sénégal, qu'il avait mené en février à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations.

/ATS