Mondial 2026: L'Ecosse veut continuer de rêver

Les groupes C et D disputent leur 2e match de phase de groupes du Mondial entre vendredi et samedi en Amérique du Nord. L'Ecosse peut s'assurer sa qualification en 16es de finale en cas de succès.

Vainqueur d'Haïti 1-0 pour son entrée en lice, la Tartan Army caracole en tête du groupe C à la faveur du nul en le Maroc et le Brésil 1-1. La tâche des hommes de Steeve Clark s'annonce cependant bien plus ardue face aux Lions de l'Atlas (samedi à 00h00 en Suisse), demi-finalistes de l'édition 2022 et 7es au classement FIFA. Les Ecossais peuvent cependant compter sur leurs 40'000 à 50'000 supporters présents à Boston, qui comptent bien voir leur équipe se qualifier pour la première fois à un tour à élimination directe en Coupe du monde après huit éliminations consécutives en phase de poules.

En face, le Maroc va tenter de se rappeler au bon souvenir de 1998, date de son dernier duel face à l'Ecosse en Coupe du monde où il s'était imposé 3-0. L'autre rencontre opposera les quintuples champions du monde brésiliens à Haïti (samedi 02h30 en Suisse), lors de laquelle le sélectionneur de la Seleçao Carlo Ancelotti devra encore se passer de sa star Neymar, pas encore remis de sa blessure à la cuisse.

Les Etats-Unis et l'Australie s'affrontent dans le groupe D

Après leurs victoires respectives face au Paraguay (4-1) et face à la Turquie (2-0), les Etats-Unis et l'Australie ont l'occasion de prendre la tête du groupe D en cas de victoire dans leur duel à Seattle (vendredi à 21h en Suisse). Les deux équipes restent sur une élimination en 8es de finale lors du Mondial 2022.

Enfin, la Turquie part en favorite dans le match qui l'oppose au Paraguay à San Francisco (05h00 en Suisse). Surprise par l'Australie à l'occasion de son entame de tournoi, la sélection turque, 22e au classement FIFA, doit s'imposer afin de conserver ses chances de se hisser au tour suivant.

/ATS