Mondial 2026: Manuel Neuer de retour dans la sélection allemande

Le gardien Manuel Neuer sera dans les buts de l'Allemagne lors du Mondial 2026 en Amérique ...
Mondial 2026: Manuel Neuer de retour dans la sélection allemande

Mondial 2026: Manuel Neuer de retour dans la sélection allemande

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Le gardien Manuel Neuer sera dans les buts de l'Allemagne lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a officialisé son retour en équipe nationale jeudi.

Neuer, âgé de 40 ans, qui avait annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2024 disputé à domicile, souhaite disputer une nouvelle fois un grand tournoi. Le champion du monde 2014 s'apprête ainsi à participer à sa cinquième Coupe du monde, a annoncé Nagelsmann lors de la présentation de l'équipe pour le Mondial à Francfort.

Le gardien avait récemment affirmé qu'il souhaitait se concentrer sur ses objectifs au Bayern Munich pour ne se décider qu'ensuite. Après avoir remporté le Championnat allemand, les Munichois visent le doublé samedi lors de la finale de la Coupe contre Stuttgart.

Le retour imminent de Neuer et la rétrogradation d'Oliver Baumann qui en découle ont également suscité des critiques en Allemagne. En effet, Nagelsmann avait d'abord réagi avec agacement aux questions sur un éventuel retour, car pour lui, tout semblait clair.

Lors de la phase de poules, l'Allemagne affrontera, dans le groupe E, la Côte d'Ivoire, l'Équateur et Curaçao, qui fait ses débuts en Coupe du monde.

/ATS
 

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