Pas de débat autour de Murat Yakin pour l'ASF

'Il n’y a pas de débat autour de Yakin. Il est et reste le sélectionneur de l’équipe de Suisse.' Sur le site de l’ASF, le président Dominique Blanc a lancé un message fort: l’ASF ne lâchera pas Yakin.

'Murat Yakin dispose de toute notre confiance pour conduire notre équipe vers la qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne, précise Dominique Blanc. Et comme nous l'avons déjà discuté et communiqué en juin, nous allons nous asseoir ensemble après la qualification et planifier l'avenir.'

Dominique Blanc souligne toutefois que les nuls concédés devant la Roumanie, le Kosovo et le Bélarus 'ne correspondent pas aux objectifs que nous nous étions fixés'. 'Cependant après sept matches sans défaite, l’équipe occupe la deuxième place du groupe avec un point de retard sur la Roumanie qui compte toutefois un match de plus, poursuit-il. Nous avons ainsi toujours les cartes en main pour terminer à la première place et nous qualifier.'

Deux jours après le faux pas contre le Bélarus à Saint-Gall et avant les trois rencontres de novembre contre Israël, le Kosovo et la Roumanie, Dominique Blanc et l’ASF jouent l’apaisement. Murat Yakin demeure pour l’ASF l’homme de la situation.

Par ailleurs, Dominque Blanc précise que l’UEFA communiquera ces prochains jours son choix sur la ville appelée à être le théâtre de la rencontre Israël – Suisse du 15 novembre.

