Premier test réussi dans les transports, couac avec des billets

Pas de congestion dans les transports malgré 120'000 supporters en route pour assister à trois matches dans un périmètre de moins de 30 kilomètres à Doha pour la Coupe du monde.

Les organisateurs du Mondial 2022 au Qatar ont passé avec succès un premier test lundi.

Principale ombre à ce tableau, plusieurs centaines de spectateurs n'ayant pas pu accéder à leurs billets sur l'application de la FIFA n'ont pu pénétrer dans le stade qu'après le coup d'envoi d'Angleterre-Iran, la première rencontre de la journée.

'Ils devraient décaler le match, sinon on ne va pas le voir, s'inquiétait Anas, 33 ans, un Palestinien venu soutenir l'Iran. Nous sommes six amis et personne ne peut entrer. Ca nous a coûté 800 riyals qataris (environ 215 euros) !'.

'Nous oeuvrons à résoudre ce problème aussi vite que possible', a assuré à l'AFP un porte-parole de la FIFA.

Avec un million de spectateurs attendus sur quatre semaines dans une seule et unique ville, la capitale Doha, et 75 km de distance seulement entre les plus éloignés des huit stades, les organisateurs avaient reconnu un risque de 'congestion' lors d'une conférence de presse en octobre.

Mais les trajets entre le centre-ville de Doha et les stades Khalifa, Al-Thumama et Ahmed Ben Ali, théâtres des trois rencontres de la journée, se sont avérés fluides, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Il restait même parfois des places assises dans les trois lignes du métro inauguré en 2019 et les milliers de bus spéciaux mis en service pour le tournoi.

Moins de deux minutes pour passer la frontière

L'aéroport international Hamad - dont une vaste extension inaugurée il y a dix jours a permis d'augmenter la capacité de 40 à 58 millions de passagers par an - était également bondé à la mi-journée mais les formalités de douane et la livraison des bagages étaient rapides, d'après un journaliste de l'AFP.

En parallèle, l'ancien aéroport de Doha a été rouvert pour accueillir des vols navettes quotidiens depuis les pays voisins du Golfe.

Des milliers de spectateurs saoudiens étaient également attendus au poste frontière terrestre avec le Qatar, à la veille du match très attendu entre l'Arabie saoudite et l'Argentine.

'Passer la frontière a pris moins de deux minutes, c'était facile', a commenté Nawaf Al Zorbian, 31 ans, en descendant d'un bus déposant les fans devant une station de métro de la capitale.

Pour faire face à cet afflux de visiteurs, des parkings et une grande tente ont été installés à la frontière, permettant à plus de 4000 personnes de passer les formalités de douane toutes les heures.

/ATS