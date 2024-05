Rashford absent de la pré-liste de l'Angleterre

Marcus Rashford ne figure pas dans le groupe élargi de l'Angleterre pour la préparation à l'Euro 2024 dévoilé mardi par le sélectionneur des vice-champions d'Europe, Gareth Southgate.

L'attaquant de Manchester United (26 ans, 60 sélections), cadre habituel des Three Lions, sort d'un exercice 2023/24 raté durant lequel il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est resté loin des performances réalisées l'année précédente (30 buts et 10 'assists').

'Ce sont des décisions difficiles à prendre. Dans le cas de Marcus, j'ai simplement le sentiment que d'autres joueurs dans cette zone ont fait de meilleures saisons. C'est aussi simple que cela', s'est justifié en conférence de presse Southgate qui, sur l'aile gauche, peut compter sur Anthony Gordon, Jack Grealish ou encore Phil Foden.

Un 11e grand tournoi pour CR7

Cristiano Ronaldo figure par ailleurs dans la liste des 26 joueurs pour l'Euro 2024 dévoilée mardi par le sélectionneur de l'équipe du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez. Le quintuple Ballon d'or disputera à 39 ans son 11e grand tournoi international.

Vingt ans après ses débuts à l'Euro 2004 organisé au Portugal et huit ans après le sacre de la Seleçao à l'Euro 2016, le natif de Madère se prépare donc à jouer son 6e championnat d'Europe. Ce sera un nouveau record de participation à un Euro pour celui qui détient déjà le record mondial de sélections (206) et de buts (128) en équipe nationale.

