Smilla Vallotto: « On n'a aucun regret »

La résistance de l'équipe de Suisse n'a pas suffi face à l'Espagne en quart de finale de l'Euro (2-0). Mais au terme de leur parcours, Smilla Vallotto et ses coéquipières n'ont 'aucun regret'.

'Evidemment on est déçues, mais on s'est bien battu pendant 70 minutes. On n'a aucun regret', a déclaré la Genevoise de 21 ans en zone mixte, peu après avoir été longuement félicitée avec ses coéquipières par un Wankdorf assourdissant vendredi soir. Même les Espagnoles, qui ont formé une haie d'honneur, ont rendu hommage à ces Suissesses qui leur ont donné bien du fil à retordre.

'Je crois qu'on n'avait jamais vu une équipe de Suisse aussi forte depuis des années', a repris Vallotto. 'Je ressens beaucoup de fierté. Ce public si nombreux a été incroyable et je ne vais jamais oublier ces moments.'

L'infatigable milieu de terrain a également reconnu la part de chance qui a accompagné la Suisse jusqu'au premier but espagnol. 'Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. On n'a pas eu beaucoup d'occasions d'ailleurs. Ca fait mal, mais l'Espagne était la meilleure équipe aujourd'hui', a-t-elle reconnu.

De ces deux semaines et demie de compétition, Smilla Vallotto a dit retenir énormément de positif. 'J'espère que cela va motiver des jeunes filles à se lancer, car je crois qu'on a mis le foot féminin sur la carte', a-t-elle ajouté.

'La Suisse sera là dans le futur'

Entrée en jeu à la 74e minute, sa coéquipière Leila Wandeler, de deux ans sa cadette, a souligné comme elle 'le futur brillant' de cette équipe. 'Les gens vont davantage croire en nous. Quelque chose a changé avec cet Euro', a estimé la jeune fribourgeoise (19 ans).

'A chaque étape, on a senti dans le vestiaire qu'on était toujours plus soudées. Tout le monde y croyait à 100% ce soir (réd: vendredi) et ce n'était pas que des paroles en l'air. On nous a tellement soutenu que ça a décuplé notre confiance en nous', a encore expliqué Wandeler, qui assuré que la Suisse 'sera là dans le futur'.

Avant cela, Leila Wandeler, Smilla Vallotto et toutes les joueuses de l'équipe de Suisse auront l'occasion de célébrer un peu plus leur joli parcours avec leurs fans. Une rencontre avec le public est prévue samedi à 15h00 à Berne, sur la Bundesplatz.

/ATS