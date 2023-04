Un nouvel exploit pour le FC Bâle

Dix ans après sa confrontation avec Chelsea, le FC Bâle aura droit à une deuxième demi-finale européenne. Elle l'opposera à la Fiorentina dans le cadre de la Conference League.

Les Rhénans accèdent dans le dernier carré à la faveur de leur succès 2-1 en prolongations à Nice. Comme lors du 2-2 du match aller, la formation de Heiko Vogel a témoigné d'une étonnante force de caractère. A Nice dans un stade rempli de 30'000 spectateurs mais sans aucun de ses supporters pour des raisons qui n'ajouteront rien à la gloire des édiles français, elle a su renverser la table pour éliminer le dernier représentant français encore en lice sur la scène européenne.

Le héros de la soirée aura été Kasim Adams. Coupable sur l'ouverture du score de Gaëtan Laborde à la 9e minute avec une mauvaise relance devant Terim Moffi, le Ghanéen a offert la qualification aux siens à la 98e avec sa tête imparable sur un centre de Darian Males. Ce but récompensait justement la fin de match magnifique des Bâlois face à des Niçois qui auront commis l'erreur de tirer le rideau bien trop vite. Et qui se sont, surtout, affolés comme des juniors dans le money time malgré la présence dans leurs rangs de joueurs aussi expérimentés que Kasper Schmeicher, que Dante ou qu'Aaron Ramsey.

Alors que tout semblait perdu avec un FC Bâle incapable de porter vraiment le danger, Jean-Kévin Augustin a surgi à la 86e minute pour armer une frappe imparable et, surtout, pour changer complètement la donne de ce quart de finale retour. Cette réussite du Français donnait enfin des ailes à un FCB qui aurait pu arracher la décision à la 90e avec un tir sur la barre de Zeki Amdouni. Comme lors des tours précédents devant Trabzonspor et le Slovan Bratislava, le FC Bâle a démontré à Nice qu'il était vraiment capable de tout sur la scène européenne. De rendre possible l'impossible. Alors qu'il présente un visage si triste en championnat. Mais on doit désormais tout pardonner à un demi-finaliste européen.

