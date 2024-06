Xherdan Shaqiri titulaire

Xherdan Shaqiri sera titulaire ce soir à Cologne contre l’Ecosse pour le deuxième match de la Suisse à l’Euro 2024. Le Bâlois remplace Kwadwo Duah, buteur samedi contre la Hongrie.

L’introduction de Xherdan Shaqiri est l’unique changement apporté par Murat Yakin par rapport au onze victorieux de samedi. Le Bâlois devrait évoluer dans un rôle de no 10 juste derrière le duo formé par Dan Ndoye et par Ruben Vargas. Auteur du deuxième but suisse samedi, Michel Aebischer occupera toujours le flanc gauche dans un rôle de piston.

Si elle s’impose, la Suisse sera qualifiée pour les huitièmes de finale avant son troisième et dernier match de cette phase de poules dimanche à Francfort contre l’Allemagne. Un nul fera aussi l’affaire même si elle resterait sous la menace hypothétique de l’Ecosse pour la deuxième place de ce groupe A.

La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Schär, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Shaqiri ; Ndoye, Vargas.

/ATS