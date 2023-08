Yann Sommer à l'Inter

Yann Sommer quitte bel et bien le Bayern. Le gardien international suisse de 34 ans s'en va à l'Inter après seulement six mois passés en Bavière.

Il a passé sa visite médicale lundi en Lombardie, où il a signé jusqu'en juin 2026.

Les spéculations autour d'une nouvelle orientation de Yann Sommer avaient commencé il y a longtemps déjà. Après une saison décevante pour le Bayern malgré un nouveau titre de champion, il était ainsi clair que le natif de Morges n'honorerait pas un contrat portant jusqu'à l'été 2025.

Le Bayern Munich et l'Inter Milan sont désormais parvenus à l'accord attendu. Selon les médias italiens et allemands, l'indemnité de transfert s'élève à six millions d'euros. A Milan, Sommer est appelé à succéder au Camerounais André Onana, qui remplace l'Espagnol David De Gea à Manchester United.

Risque trop grand

Yann Sommer, qui avait quitté Mönchengladbach après huit ans et demi pour une indemnité de transfert de huit millions d'euros, s'est vu confronté à des critiques croissantes au cours de la deuxième moitié de la Bundesliga. Son départ a paru inéluctable dès que Manuel Neuer a repris du service après avoir guéri d'une fracture de la jambe.

Le risque de manquer de temps de jeu à Munich était bien trop important pour Yann Sommer, titulaire pour l'heure indiscutable en équipe de Suisse. No 2 dans la hiérarchie helvétique, le portier du Borussia Dortmund Gregor Kobel aurait alors pu lui faire perdre ce statut. A moins d'un an de l'Euro, Yann Sommer a joué la sécurité.

/ATS