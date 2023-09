Steve Guerdat est champion d'Europe de saut d'obstacles. A Milan, le Jurassien et sa jument de 10 ans Dynamix ont été les meilleurs.

Après l'or olympique en 2012 et le bronze mondial en 2018, le cavalier de 41 ans remporte sa 1re médaille individuelle aux Européens. L'Allemand Philipp Weishaupt et le Français Julien Epaillard complètent le podium. Guerdat est le 3e champion d'Europe suisse après Willi Melliger et Martin Fuchs.

/ATS