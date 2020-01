Le HC Delémont-Vallée, victorieux en terres neuchâteloises. Les hockeyeurs jurassiens de 2e ligue ont battu Fleurier vendredi soir 5-1. Le premier but vadais est signé Neukomm. Stemer et Marquis sont tous les deux l’auteur d’un doublé. Le HC Delémont-Vallée reste dans le haut du classement : il conserve sa deuxième place avec 34 points, derrière Tramelan et devant Le Locle. /ech