Cap sur la finale du HC Ajoie (1/6)

Le compte à rebours est lancé. Le HC Ajoie dispute la finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace dimanche. Il fera face à Davos dès 18h dans la Vaudoise Aréna de Lausanne. À cette occasion, RFJ se mobilise. Notre radio met sur pied un large dispositif. Nous vous ferons vivre cette finale en direct dimanche dès 17h à l’antenne, ainsi que tout au long de l’après-midi sur les réseaux sociaux. Nous évoquerons aussi ce rendez-vous lors de nos différents rendez-vous d’informations, ainsi que lors d’une série spéciale tout au long de la semaine dans la Matinale.

Premier acte lundi, où nous nous intéressons à ce rendez-vous au travers des yeux des supporters - près de 7'000 Jurassiens vont faire le déplacement. Pour cela, Emilie Muhmenthaler a reçu l’un des plus emblématiques d’entre eux. Raf Richard suit le HC Ajoie depuis près de 40 ans et il a été capo du kop « jaune et noir » pendant plus de 10 ans.