Le HCFM II et le HC Moutier reculent au classement

Le HC Franches-Montagnes II et le HC Moutier perdent une place au classement du championnat de 2e ligue de hockey sur glace. Les Jurassiens se sont inclinés 4-2 contre Fleurier samedi soir à Saignelégier. Ils ont été menés 2-0 après la première période. A réserve du HCFM a néanmoins réduit l’écart au tableau d’affichage grâce à une réussite de Leo Eyen à la 33e. Mais lors du troisième tiers, les Neuchâtelois ont trouvé la faille à deux reprises à la 42e puis à la 47e. Le but d’Anthony Donzé à la 50e est anecdotique. Le HCFM II voit ainsi Fleurier lui passer devant au classement et se retrouve 3e à cinq points du leader.





Le HC Moutier subit la loi du patron

Ce leader, le HC Moutier n’a pas su le renverser. Les Prévôtois ont perdu 7-4 sur la glace de Star Chaux-de-Fonds. Ils ont pourtant ouvert le score à la 3e minute de jeu mais ont encaissé trois buts avant la première sirène. Les Diables ont toutefois trouvé la force de revenir dans cette rencontre. Maël Seuret à la 31e et Jonas Eggler à la 33e ont remis les deux équipes à égalité. Les Chaux-de-fonniers sont repassés devants quelques secondes après l’égalisation prévôtoise. Mais en supériorité numérique, le HCM a encore une fois recollé au score. Il a finalement dû s’avouer vaincu après avoir encaissé trois buts lors de la dernière période. Cette défaite fait reculer le HCM au 6e rang à un point du top 4 mais avec un match en plus. /nmy