Défaite en fin de match pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle redémarre mal. Les footballeurs vadais ont perdu 2-1 sur la pelouse de Köniz pour la reprise du championnat de 1re Ligue de football. Le FCC a pourtant inscrit le 1er but de la rencontre samedi en terre bernoise. Il a pris l’avantage dans le temps additionnel de la 1re mi-temps grâce à un but de Benoît Barros. La 2e période s’est avérée plus compliquée pour les hommes de David Quain. Ils ont dû évoluer à 10 contre 11 dès la 59e après l’expulsion du défenseur jurassien Clément Mottaz. L’équipe locale en a profité pour revenir au score 11’ plus tard. Elle a finalement inscrit le but de la victoire dans la dernière minute du temps réglementaire. Les Jurassiens ont même terminé la rencontre à 9 après le 2e avertissement donné à Alassane Diaby à la 96’. Le FCC concède ainsi son 4e revers de la saison en championnat. Il n’avait plus perdu depuis 5 mois. Malgré la défaite, le FC Courtételle conserve sa 3e place au classement. Il compte toujours 2 points de retard sur la 2e place. /fwo