Le HC Ajoie battu par son ancien coach

Le HC Ajoie repart de la Coupe des Bains bredouille. Battus mercredi par les Slovaques de Banstra Bystrica, les hockeyeurs jurassiens se sont inclinés ce vendredi 1-0 devant les Tchèques de Liberec entraînés par l’ancien coach ajoulot Filip Pesan à l’occasion de ce tournoi amical. Les « Tigres blancs », pensionnaires de première division tchèque, ont marqué l’unique but de la rencontre après 25 minutes de jeu, les Ajoulots ne parvenant pas à profiter de leurs trois supériorités numériques dans le match pour marquer. La formation ajoulote alignait pour ce match quatre étrangers avec T.J. Brennan en défense, Philip-Michael Devos, Julius Nättinen et Jerry Turkulainen en attaque. Le HCA retrouvera sa patinoire et son public mardi avec la réception du HC Bienne pour poursuivre et peaufiner sa préparation à deux semaines du début de saison. /jpi