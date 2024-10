« Rendez-vous sport » : Les erreurs du HC Ajoie décryptées par Martin Bergeron

12 matches, 13 défaites, les revers s’enchaînent du côté du HC Ajoie. Après les deux rencontres de ce week-end, il s’en approche, mais n’arrive toujours pas à gagner. Il a perdu 4-3 à Lugano vendredi et s’est incliné 6-3 contre Genève samedi à Porrentruy. Le HCA menait dans le dernier tiers durant les deux matches, mais n’est pas parvenu à tenir le score jusqu’à la sirène finale. « C’est toujours compliqué de gérer un avantage à cause de la pression adverse. Depuis le début de saison, on court trop souvent après la rondelle et ça use physiquement. On manque donc d’énergie par moment et à la fin, quand on doit défendre en groupe, il y en a qui sont absents parce qu’ils sont cramés et ça nous coute des buts », analyse notre consultant Martin Bergeron.