Le HC Franches-Montagnes subit encore la loi d’un cador

Le HC Franches-Montagnes encaisse une 5e défaite de rang en MyHockey League. Les « sang et or » ont subi la loi du dauphin de la hiérarchie, le HCV Martigny, sur le score de 6-3 samedi en Valais. Ils ont mal entamé la partie en se retrouvant menés 3-0 après seulement un peu plus de neuf minutes de jeu, ce qui a poussé Vincent Léchenne à sortir le gardien Lucas Gaudreault pour le remplacer par Hugo Cerviño. Les visiteurs sont parvenus à se rapprocher à deux longueurs à trois reprises grâce à un but de Loris Masini dans le premier tiers et à un doublé d’Arnaud Schnegg en deuxième période, mais à chaque fois l’équipe locale a répliqué pour conserver sa marge.

Les Taignons reculent au 8e rang avec un point de retard sur Langenthal. Assuré de devoir passer par les pré-play-off, le HCFM a encore deux matches de saison régulière à disputer pour retrouver de la confiance et tenter de récupérer la 7e place, la meilleure à laquelle il peut encore prétendre. /emu