Championnat du monde: la Suisse une fois encore en finale

La Suisse est en finale du Championnat du monde! Samedi à Stockholm, les hommes de Patrick Fischer, qui défieront les Etats-Unis dimanche, n'ont connu aucun problème pour écraser le Danemark 7-0.

Bis repetita. Comme l'an dernier à Prague, la Suisse a réussi à se hisser en finale du Mondial. Mais contrairement à 2024 où ils avaient battu le Canada 3-2 aux tirs au but en demi-finale, ils n'ont clairement pas eu à trembler cette fois-ci.

Car comme en quart de finale face à l'Autriche, les Suisses ont ouvert le score avant d'enchaîner avec deux nouveaux buts pour mener 3-0 après vingt minutes. Et par deux fois, c'est Nino Niederreiter qui a marqué. Le Grison, arrivé mardi dernier de Winnipeg, a débloqué son compteur à la 10e en déviant de la jambe un centre de Janis Moser. Seul joueur sur la glace à avoir connu trois finales de Championnat du monde, 'El Nino' a fait montre de toute sa science autour du but pour le 3-0 sur power-play à la 18e.

Ultra solide sur ses patins, l'attaquant de 32 ans est d'une efficacité rare autour de la cage adverse. Ses nombreuses années en NHL ont fait de lui un spécialiste ès petits espaces. Entre les deux buts de Niederreiter, c'est Ken Jäger qui y est allé de son goal. Il s'agit de la deuxième réussite de ce Mondial pour le centre de Lausanne.

Un 3 contre 5 comme unique moment chaud

La seule 'frayeur' pour les Helvètes a eu lieu à la 24e lorsque les hommes de Fischer ont dû se défendre pendant 85 secondes à 3 contre 5. Seulement, comme depuis le début de la compétition, le bloc suisse a su se montrer intransigeant devant un Leonardo Genoni à nouveau impeccable. Le portier de Zoug a signé son quatrième (!) blanchissage de ce Mondial pour égaler le record de Jiri Holecek avec 12. Ne rien donner semble faire partie de l'ADN de cette sélection 2025.

Patrick Fischer a sans doute poussé un ouf de soulagement lorsque Denis Malgin y est allé de son premier but du tournoi à la 38e pour donner quatre longueurs d'avance à ses couleurs. Sandro Schmid s'est lui offert son troisième goal de la compétition à la 45e sur un 5-0 qui a coûté sa place au gardien Dichow, décidément pas à la page dans ce match. Riat, pour son 6e but dans ce Mondial, puis Moy ont donné au score des allures de correction.

La revanche face au Team USA

Dimanche à 20h20, la Suisse affrontera les Etats-Unis qui ont donné une leçon inattendue à la Suède dans la première demi-finale (6-2). Et même s'il est certainement moins risqué de jouer les Américains que les Suédois devant leur public à Stockholm, on a vu une équipe étasunienne monter en puissance durant ce tournoi.

Il semble bien loin le temps où les joueurs de Patrick Fischer avaient battu ce Team USA 3-0. C'était il y a près de deux semaines et Nico Hischier était encore de la partie côté suisse. Dans un match à élimination directe, les joueurs de Ryan Warsofsky seront nettement plus dangereux. Et ils auront un sacré goût de revanche dans la bouche!

/ATS