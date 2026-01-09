Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Un premier tiers trop poussif, un deuxième pas assez mordant et un troisième pour tenter de rattraper le retard pris. Un terrible sentiment de déjà vu a envahi la Raiffeisen Arena vendredi soir … pour au final une nouvelle courte défaite d’un HC Ajoie qui a pourtant eu l’occasion de jouer les 90 dernières secondes à 6 contre 4 ! Pour la troisième fois de la saison, il a perdu le derby contre Bienne, qui est venu s’imposer 2-1 devant 5'021 spectateurs vendredi soir à Porrentruy. L'écart se creuse ainsi toujours au classement de National League.

Le match fut davantage serré qu’ouvert, mais par instant relativement insipide. Bienne a aisément dominé le premier tiers (15-3 aux tirs cadrés) mais sans trouver une faille qu’il dégotera à la 25e minute sur un contre conclu par Niko Huuhtanen. A ce moment-là, Ajoie n’avait pas encore su se créer une véritable occasion nette. Mais les Jurassiens ont réagi. Sur leur première supériorité numérique, Jonathan Hazen a trouvé la transversale, avant de servir son compère de toujours Philip-Michaël Devos (34e) qui a réussi à égaliser avec l’aide du portier biennois. Feu de paille. Moins de cinq minutes plus tard, Lias Andersson contournait avait beaucoup trop d’aisance et de liberté la cage jurassienne pour inscrire le but de la victoire.