Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Le HC Ajoie n’y arrive toujours pas en 2026. Il a concédé sa quatrième défaite de l’an en perdant ...
Le HC Ajoie n’y arrive toujours pas en 2026. Il a concédé sa quatrième défaite de l’an en perdant une troisième fois cette saison un derby contre Bienne, vainqueur 2-1 à Porrentruy.

Lias Andersson a trop facilement pu contourner la cage de Damiano Ciaccio pour inscrire le 2-1, qui s’avérera être le but décisif. (photo : Georges Henz). Lias Andersson a trop facilement pu contourner la cage de Damiano Ciaccio pour inscrire le 2-1, qui s’avérera être le but décisif. (photo : Georges Henz).

Un premier tiers trop poussif, un deuxième pas assez mordant et un troisième pour tenter de rattraper le retard pris. Un terrible sentiment de déjà vu a envahi la Raiffeisen Arena vendredi soir … pour au final une nouvelle courte défaite d’un HC Ajoie qui a pourtant eu l’occasion de jouer les 90 dernières secondes à 6 contre 4 ! Pour la troisième fois de la saison, il a perdu le derby contre Bienne, qui est venu s’imposer 2-1 devant 5'021 spectateurs vendredi soir à Porrentruy. L'écart se creuse ainsi toujours au classement de National League.

Le match fut davantage serré qu’ouvert, mais par instant relativement insipide. Bienne a aisément dominé le premier tiers (15-3 aux tirs cadrés) mais sans trouver une faille qu’il dégotera à la 25e minute sur un contre conclu par Niko Huuhtanen. A ce moment-là, Ajoie n’avait pas encore su se créer une véritable occasion nette. Mais les Jurassiens ont réagi. Sur leur première supériorité numérique, Jonathan Hazen a trouvé la transversale, avant de servir son compère de toujours Philip-Michaël Devos (34e) qui a réussi à égaliser avec l’aide du portier biennois. Feu de paille. Moins de cinq minutes plus tard, Lias Andersson contournait avait beaucoup trop d’aisance et de liberté la cage jurassienne pour inscrire le but de la victoire.

Cole Cormier : « On doit mieux se placer devant le gardien. »

Ecouter le son

Car dans le dernier tiers, Ajoie n’a pas réussi à (pas pu ?) pousser comme on l’espérait. A l’exception d’une ou deux séquences, les Jurassiens ont vraiment peiné à entrer dans la zone biennoise dans de bonnes conditions et ont souvent hésité à prendre des tirs sur réception pourtant ouverts. Manque de confiance ? « Non, coupe l’attaquant Cole Cormier. C’est une mauvaise lecture du jeu. Ça va tellement vite qu’on n’a pas le temps de réfléchir. Tout se joue en une seconde et parfois, on fait le mauvais choix ». Ajoie dispose de quelques jours pour affiner son efficacité avant de disputer trois matches en quatre jours la semaine prochaine. /clo

Le télégramme

Le classement


Actualisé le

 

Gaël Christe et son avenir encore flou

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

Valentin Pilet suspendu un match et amendé

Un premier point à Rapperswil pour un HCA qui rêvait de mieux

Lausanne encore battu

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:26

Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:28

Le HC Franches-Montagnes perd son dernier rempart

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:00

Gaël Christe et son avenir encore flou

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 11:20

NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 08:24

Gaël Christe et son avenir encore flou

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 11:20

Le HC Franches-Montagnes perd son dernier rempart

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:00

Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:28

Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 22:37

NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 08:24

Gaël Christe et son avenir encore flou

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 11:20

Le HC Franches-Montagnes perd son dernier rempart

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:00

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 08:10

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 11:57

Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 22:37

NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 08:24