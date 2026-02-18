« L’équipe masculine nous apporte des émotions magnifiques ! »

Dernière épreuve de ski alpin ce mercredi aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le slalom féminin va clôturer les compétitions de ski. L’occasion de revenir sur les performances suisses dans la discipline et de se projeter sur ce slalom avec notre consultant ski alpin, Stéphane Cattin, invité de La Matinale. Le bilan des skieurs suisses, huit médailles dont quatre d’or, deux d’argent et deux de bronze, égale le record olympique détenu par les skieurs autrichiens. « On a vraiment une équipe masculine à totale maturité, qui nous apporte des émotions magnifiques », se réjouit Stéphane Cattin. « Ce n’est jamais gagné d’avance quand vous allez aux JO. La chance qu’on a, c’est qu’on a une équipe très soudée et les médailles sont tombées dès les premiers jours. Ça enlève les problèmes de pression », explique celui qui retiendra particulièrement les trois médailles de Loïc Meillard, « quelqu’un qui a toujours été un peu dans l’ombre de Marco Odermatt. Il est champion du monde et désormais champion olympique en slalom, discipline parent pauvre de Swiss-Ski pendant des années ». Pour la course du jour, le slalom féminin, Stéphane Cattin estime que Camille Rast et Wendy Holdener « ont toutes les deux la chance de pouvoir monter sur le podium, mais comme vous n’avez pas encore de médaille chez les dames, vous avez une monstre pression ». /mmi