Ajoie n'a pas signé un troisième succès consécutif en National League. Mercredi à Zoug, les Jurassiens se sont inclinés 3-0.

La marche était trop haute, même pour un HCA qui peut gagner contre tout le monde cette saison. A Zoug, les Jurassiens ont concédé l'ouverture du score à la 6e par Petrovic. Et malgré plusieurs power-plays, ils ne sont pas parvenus à tromper la vigilance de Genoni.

En fait, Zoug a marqué à chaque début de tiers. Stadler a inscrit le 2-0 à la 24e et Kubalik a planté le 3-0 à la 43e. Les Ajoulots ont pu définitivement dire au revoir à un résultat positif à la 46e. C'est le moment qu'a choisi Julius Honka pour se rendre coupable d'un coup à la tête de Mike Künzle. Après visionnage de la scène, les arbitres ont logiquement infligé une pénalité de cinq minutes assortie d'une méconduite de match.

Les joueurs de Marjamäki ont parfaitement su gérer la fin de la rencontre en contrôlant le rythme. Zoug grimpe à la 5e place alors qu'Ajoie reste à la 8e.

/ATS