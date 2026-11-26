Le deuxième derby de l'Arc jurassien a encore souri à Ajoie. Les Jurassiens se sont imposés 4-3 après prolongation contre Bienne jeudi, avec notamment un doublé de Daniel Carr.

Ce deuxième derby pouvait s'avérer houleux, tous les acteurs ayant encore bien en tête les événements du 16 octobre dernier, en particulier la bagarre entre Daniel Carr (suspendu 7 matches pour un coup de poing) et Gaëtan Haas (commotionné en recevant celui-ci). Si l'engagement physique n'a pas vraiment dépassé l'entendement en début de match, ce sont bien les pénalités qui ont animé le premier tiers.

Les Biennois ont rapidement fait mouche en supériorité numérique grâce à un tir sur réception de Marcus Sylvegaard, qui a surpris Antoine Keller (4e). A leur tour en power-play, les Jurassiens ont égalisé à la 10e par Phil-Michael Devos, parfaitement trouvé par Kristian Tanus.

Qui d'autre que Daniel Carr?

Si Louis Robin a touché la barre transversale dès l'entame de la deuxième période, Bienne s'est ensuite créé les plus grosses occasions de reprendre les devants. Mais par deux fois, les Seelandais eux aussi ont trouvé les montants. Inévitablement, Ajoie s'est relevé et Daniel Carr, l'homme sur qui toute l'attention était portée dans cette rencontre, a inscrit le 2-1 en transformant un rebond en but (34e).

Cette réussite n'allait toutefois pas écrire l'histoire de cette soirée, puisqu'un tir précis de Petr Cajka en entrée de zone a permis à Bienne d'égaliser (47e). Les Seelandais ne se sont pas arrêtés là et Jeff Skinner a décoché un tir dont il a le secret pour inscrire le 3-2 (54e).

Peu dangereux dans le 3e tiers, Ajoie semblait battu. Pourtant, à 4'45 du terme, Jeremy Wick a remis les compteurs à zéro et envoyé tout le monde en prolongation.

Et cette fois-ci, l'histoire pouvait s'écrire: Daniel Carr a donné la victoire à Ajoie, parfaitement servi par Tanus à la 62e. Ce succès permet à Ajoie de solidifier sa 7e place.

/ATS