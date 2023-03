Ajoie devra jouer le barrage contre La Chaux-de-Fonds

Ajoie s'est incliné lors de l'acte VI du play-out de National League. Les Jurassiens ont été battus 5-4 ap sur un but de Pesonen à la 94e et perdent cette série 4-2.

Cruel pour Ajoie. Comme lors du cinquième duel, les joueurs de Julien Vauclair avaient tout pour bien faire. Comme jeudi dernier, ils comptaient deux longueurs d'avance mais n'ont pas su en profiter. Et ce sont finalement les Tigres qui ont eu le dernier mot lors de la deuxième prolongation à 0h16.

Il y a eu tellement de péripéties dans ce match à Porrentruy qu'il demeure bien difficile de toutes les répertorier. Mais on peut citer Hazen qui ouvre le score après seulement 15 secondes de jeu. Langnau qui renverse la vapeur pour mener 2-1. Puis Ajoie qui retourne la crêpe en 2'16 et fait passer le score à 4-2 en sa faveur. Ou encore les Emmentalois qui égalisent en huit (!) secondes à la 44e.

Dans une rencontre où les étrangers ont fait la pluie et le beau temps en inscrivant les neuf buts, il était clair que le salut allait venir d'un importé. Dans l'ensemble, Langnau mérite son succès. Durant la première prolongation, les Jurassiens ne sont pas passés loin de la défaite. Tim Wolf a d'abord été sauvé par son poteau, puis le portier a sorti un arrêt du bout de la lame pour frustrer un attaquant emmentalois. Et même avant le but de Pesonen, Wolf avait de nouveau effectué une sacrée parade.

Voilà Langnau en vacances et les Jurassiens en train de préparer le barrage de promotion-relégation contre La Chaux-de-Fonds dans une rencontre qui sent la poudre. Les Neuchâtelois sont soulagés, ils pourront aligner Huguenin et Petrini. Si Langnau avait été opposé au HCC, les deux joueurs prêtés par les Bernois n'auraient pas eu le droit de porter le maillot des Abeilles dans cette série.

/ATS