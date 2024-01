Ajoie enfin trois points, bonne affaire pour Bienne

Attendue depuis le 4 novembre, la victoire à trois points est enfin tombée dans l'escarcelle du HC Ajoie. Les Jurassiens ont battu 5-1 les Langnau Tigers. Bienne fait une bonne affaire à Kloten (4-0).

Depuis un succès 4-1 début novembre contre Rapperswil-Jona, les Ajoulots attendaient de pouvoir s'approprier trois points à l'issue du temps réglementaire. Ils ont réussi dans leur entreprise grâce à une très grande partie de leur portier Damiano Ciaccio au cours de la deuxième période, totalement dominée par les Emmentalois. Ceux-ci ont concédé leur septième défaite de rang.

Au cours de cette partie, Kevin Bozon a ouvert le score après 9 secondes de jeu seulement. C'est le record de la saison et le 7e but le plus rapide de National League. Le record est de 6 secondes pour le Canadien Ken Yaremchuk (1998) et le regretté Peter Jaks (1992).

Le HC Bienne peut à nouveau rêver des play-off. Grâce à leur large succès sur Kloten, ils se hissent à la 10e place, qualificative pour les pré-play-off. Les Seelandais, toujours sans Jesper Olofsson, malade, ont rapidement brisé la faible résistance des Zurichois dont le moral semble dans les chaussettes. Le défenseur Yannick Rathgeb a ouvert le score en position d'attaquant (6e). Après le 2-0 de Beat Forster, le Finlandais Aleksi Heponiemi a inscrit le 3-0, son quatrième but en cinq matches. Le défenseur Luca Christen, qui vient de prolonger son contrat, en a profité pour marquer son premier but de sa carrière en National League.

Mauvaise affaire pour Ambri-Piotta, battu à Rapperswil-Jona. En revanche grâce à ce succès, les Saint-Gallois mettent Kloten, 13e, à trois points avec un match de plus à jouer. En revanche, le CP Berne a décroché un succès précieux 3-2 aux tirs au but contre les Zurich Lions. L'Autrichien Benjamin Baumgartner a inscrit le tir au but décisif.

