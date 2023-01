Ajoie prend une nouvelle leçon face aux Lakers

Sans véritable surprise, Ajoie s'est incliné 5-0 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, qui semblent prendre goût à la troisième place du classement de National League.

Battus 4-1 vendredi à Porrentruy par le même adversaire, les Jurassiens ne se sont pas donné les moyens de rêver. Après moins de 5 minutes, les Lakers avaient déjà marqué deux fois en 50'' par Jeremy Wick et Jordan Schroeder.

Le temps de retrouver leurs esprits, les Ajoulots ont encaissé un troisième but signé du 'maître à jouer' Roman Cervenka (14e). Julien Vauclair a alors fait usage de son temps mort pour remobiliser ses troupes sans grand effet. Le Valaisan Mathieu Vouillamoz a ensuite échoué à deux reprises devant le portier Melvin Nyffeler avant que Tyler Moy n'inscrive son 20e but de la saison en supériorité numérique (28e). Même s'ils n'ont pas été complètement dominés, les Ajoulots se sont montrés trop inoffensifs.

Face à un adversaire qui ne lui convient guère, les Jurassiens ont concédé une neuvième défaite en autant de matches depuis leur retour en National League la saison dernière.

Ainsi, Ajoie ne semble plus pouvoir échapper à la dernière place avec neuf points de retard sur Lausanne et deux matches en plus.

/ATS