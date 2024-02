Ajoie s'incline de peu à Ambri

La lutte pour une place en play-in fait rage en National League. Ambri a dominé Ajoie 3-2 au Tessin pour remonter à la 10e place à égalité de points avec Bienne.

Ce sont pourtant les Ajoulots qui ont été les premiers à mettre le nez à la fenêtre. Jesse Zgraggen a pu ouvrir la marque d'un tir flottant à la 14e.

Mais comme bien souvent, les Jurassiens ne sont pas parvenus à maintenir leur avance. Et sans être flamboyants, les Léventins ont pu renverser la vapeur durant le tiers médian par Grassi (23e) et Spacek (29e). A la 50e, Tommaso De Luca a inscrit le 3-1 et malgré le 3-2 de Gauthier à la 57e, Ajoie n'a jamais vraiment pu égaliser.

Ambri se déplace à Lausanne vendredi, alors que Bienne reçoit Fribourg et que Langnau se rend à Lugano.

