Ajoie subit la loi des Zurich Lions

La saison de National League ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour le HC Ajoie.

Le club jurassien a lourdement chuté vendredi pour ses débuts devant son public, s'inclinant 4-0 face aux Zurich Lions.

Ajoie, qui avait bien résisté à Genève-Servette mardi aux Vernets (défaite 5-3, avec un dernier but grenat marqué dans un filet désert), n'a cette fois-ci rien pu faire face au double champion en titre. Le 'Z' a survolé les débats dès le tiers initial (17 tirs cadrés à 6).

Les Lions de Zurich, qui n'ont inscrit qu'un but dans les vingt premières minutes de jeu, se sont mis à l'abri dans un deuxième tiers conclu sur le score de 4-0. Rudolfs Balcers a signé un doublé, transformant notamment un penalty à la 31e, alors que Denis Malgin et Sven Andrighetto ont tous deux réussi un but et un assist.

Genève-Servette n'est en revanche pas parvenu à enchaîner un deuxième succès. Les hommes de Yorick Treille se sont inclinés 2-1 aux tirs au but sur la glace du CP Berne. Le GSHC a pourtant eu le mérite de 'tuer' une pénalité écopée pour un surnombre à 1'50 de la fin de la prolongation.

Trois équipes seulement ont fait le plein après deux journées: Davos, qui avait maté Bienne 4-1 jeudi, les Zurich Lions et Zoug. L'EVZ s'est imposé 2-1 vendredi à Lugano, Grégory Hofmann signant le but de la victoire à 27 secondes de la deuxième sirène. Les deux derniers matches de la soirée ont vu Kloten battre Rapperswil-Jona 5-3 et Langnau vaincre Ambri-Piotta 3-2.

