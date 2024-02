Contrat prolongé pour Patrick Fischer jusqu'en 2026

La Fédération suisse de hockey sur glace a prolongé le contrat de son coach Patrick Fischer et de son adjoint le Suédois Tommy Albelin jusqu'en 2026.

Une échéance qui fera de Fischer le coach pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina et le Championnat du monde qui aura lieu en Suisse à Zurich et Fribourg.

Deux jours après un tournoi en Suède, qui s'est soldé par trois défaites, la FSHG a décidé de rendre publique la prolongation du contrat du coach national et de son assistant. Fischer en est à sa neuvième saison à la tête de l'équipe de Suisse. Il avait pris la succession du Canadien Glen Hanlon, après un court intérim de John Fust, en décembre 2015. Il avait dirigé son premier match le 18 décembre dans la glacière d'Arosa avec un succès 2-1 contre la Norvège.

Fischer a connu son apogée avec la médaille d'argent au Championnat du monde 2018 à Copenhague après une finale perdue aux tirs au but contre la Suède. Sa mission est désormais de préparer au mieux l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Cortina et Milan et pour le Mondial à domicile.

Les hommes de la situation

Pour mener à bien sa tâche, Fischer sera toujours accompagné du Suédois Tommy Arbelin (59 ans). Double vainqueur de la Coupe Stanley, il se trouve au côté de Fischer depuis juillet 2016. Il s'occupe en particulier du jeu défensif.

Lars Weibel, directeur du sport à la Fédération suisse, est convaincu que les deux techniciens sont les hommes de la situation. 'Avec le reste du staff, ils permettront à l'équipe de poursuivre son développement en vue des Jeux olympiques 2026 et du Mondial à domicile', laisse-t-il entendre dans un communiqué de la Fédération suisse.

Patrick Fischer est, lui aussi, satisfait de la prolongation de contrat: 'Encadrer cette talentueuse équipe suisse dans son processus de développement en tant que head coach est un immense privilège et m'emplit de fierté. Nous nourrissons de grandes ambitions et souhaitons proposer un hockey sur glace efficace et attractif et atteindre nos objectifs sportifs', a-t-il déclaré.

/ATS