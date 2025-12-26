Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain

Le Team Canada a réussi son entrée en lice à la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Cattini, il a battu les US Collegiate Selects 3-2 dans un affrontement entre Nord-Américains.

Après un premier tiers équilibré mais sans but, les Canadiens ont ouvert le score par Schnarr à la 25e. Ils évoluaient alors pourtant en infériorité numérique. Seney a doublé leur avantage 1'24 plus tard avant une nouvelle réussite signée Shaw (31e).

Les Américains se sont rebellés et ont réduit l'écart grâce à McCarthy (32e) et Musa (48e). Mais ils ne sont pas parvenus à égaliser malgré la sortie de leur gardien dans les deux dernières minutes. La sélection affrontera ainsi Davos samedi soir (20h15).

/ATS