Deux arrivées et un départ au HC Ajoie

Le HC Ajoie a annoncé vendredi les arrivées des attaquants Deniss Smirnovs et Jeremi Gerber. Dans le même temps, le club jurassien laisse s'en aller le Français à licence suisse Kévin Bozon.

International letton à licence suisse, Deniss Smirnovs vient de disputer le Championnat du monde avec son pays d'origine. Il y a inscrit 9 points en 8 rencontres, terminant troisième meilleur compteur de son équipe. Joueur de centre pouvant également évoluer à l’aile, il dispose à 27 ans d’une solide expérience en National League, acquise avec Genève-Servette (2019-2023) et Kloten (2023-2026).

Champion suisse en titre avec Fribourg-Gottéron, Jeremi Gerber vient lui aussi contribuer au remodelage de l’attaque du HCA. Il sort d'une campagne de play-off grandement réussie (7 points), se révélant comme l'un des artisans du succès fribourgeois, après seulement 6 points en 43 rencontres de saison régulière lors du dernier exercice.

En Ajoie depuis 2021, le Français à licence suisse Kévin Bozon quitte pour sa part le club jurassien. Il y a disputé 165 rencontres pour 22 points.

/ATS