Fribourg a transpiré pour dominer Ajoie

Fribourg-Gottéron a vécu un week-end plein avec deux succès en National League. Après s'être imposé à Ambri, les Fribourgeois ont dominé difficilement samedi un Ajoie sans complexe (4-2).

Le dernier arrivé à Fribourg, Victor Rast, s'est mis en évidence avec l'ouverture du score après 74'' de jeu en profitant d'une erreur défensive des Ajoulots. Benoît Jecker a doublé la mise à la 15e en profitant d'un mauvais rebond de Damiano Ciaccio.

La suite fut plus laborieuse pour les hommes de Christian Dubé. Les Jurassiens ont même recollé au score au début de la troisième période sur une habile déviation de Philip-Michael Devos (42e). Moins de 2 minutes plus tard, Mauro Dufner transperçait Ciaccio d'un tir masqué par plusieurs joueurs. Menés 3-2 après la deuxième réussite de Devos, les Ajoulots se sont sans doute montrés trop gourmands en sortant leur gardien à près de 3 minutes du terme du temps réglementaire. David Desharnais n'a pas manqué l'occasion d'asseoir le succès fribourgeois dans la cage vide. Avec un quatrième succès lors des cinq derniers matches, Gottéron revient à des hauteurs plus raisonnables au classement (4e).

Outre la victoire, les Fribourgeois ont eu le bonheur de retrouver leur attaquant suédois Marcus Sörensen, blessé dès le premier match de Ligue des champions et qui n'avait pas encore joué en Championnat. Le retour de l'ancien attaquant de Djurgarden a poussé son compatriote Jacob De la Rose en tribune.

Troisième revers de Lausanne

L'embellie lausannoise aura été de courte durée. Les Vaudois ont concédé un troisième revers de rang contre Davos (4-5 tab). Les joueurs de John Fust avaient sans doute pensé avoir fait le plus dur en annihilant une pénalité de 5 minutes infligée à Joël Genazzi, auteur d'une charge à la tête de Wellinger (22e). Mais à peine, les Lausannois s'étaient retrouvés à cinq que Chris Egli inscrivait le 3-1 pour les Grisons avant que le Tchèque Panik ne réduise une nouvelle fois le score 13'' plus tard pour son premier but. Le chassé-croisé s'est poursuivi jusqu'aux tirs au buts. Le Canadien Audette avait arraché le droit de disputer une prolongation pour le LHC avec un but digne du manuel (57e). Dans la 'fusillade', Enzo Corvi s'est montré le plus habile en transformant ses deux tirs au but.

A Lugano, le réveil de Mark Arcobello a permis aux joueurs du jeune entraîneur Luca Gianinazzi de battre Rapperswil-Jona (6-3). L'Américain a inscrit ses deux premiers buts de la saison. Le Canadien Brent Connolly et le Finlandais Markus Granlund ont également réalisé un doublé.

Les Zurich Lions semblent posséder un effectif pour être au minimum... champion. Mais les joueurs de Rikard Gronborg livrent parfois des performances consternantes. Ainsi lors du derby face à la lanterne rouge Kloten, ils ont réussi à se prendre les pieds dans le tapis (1-2). Le néo-promu s'est imposé grâce à des buts de Dario Meyer et du Finlandais Miro Aaltonen.

Langnau n'est plus l'équipe sans mordant du début de saison. Les Emmentalois ont remporté contre Zoug (3-1) leur troisième succès lors des quatre derniers matches. En revanche, les Zougois, avec Luca Hollenstein dans les buts, n'y sont plus à l'extérieur avec une troisième défaite de rang.

Berne s'est imposé 4-3 ap contre Ambri-Piotta. Ramon Untersander a marqué le but victorieux après 1'29'' de temps supplémentaire. Au début de la prolongation, l'Allemand de Berne Dominik Kahun s'est blessé à l'épaule lors de l'engagement.

