Fribourg se relance, Genève bat un Ajoie valeureux

Fribourg a signé une nouvelle victoire en National League. A Lugano, les Dragons l'ont emporté 5-3, tandis que Genève a battu Ajoie 4-3 ap.

A-t-on trouvé la bonne formule à Fribourg? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire, mais les Dragons ont réussi un week-end parfait. Après avoir disposé de Zoug 4-1 à domicile vendredi, les joueurs de Pat Emond ont profité de la faiblesse actuelle de Lugano pour engranger de la confiance et un succès mérité.

Et le tout sans Marcus Sörensen, toujours sur le flanc après sa blessure survenue mercredi contre Genève. De là à dire que Gottéron est plus dangereux sans son super Suédois, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Mais il n'en demeure pas moins que Fribourg semble avoir davantage de consistance et probablement de chance que lors du début de saison. La triplette composée de Berstchy, Vey et Schmid fonctionne bien. A confirmer toutefois sur la longueur.

Quant à Lugano, jusqu'à quand Vicky Mantegazza va-t-elle accepter le spectacle proposé et donc conservé sa confiance envers l'entraîneur Luca Gianinazzi? Il y a eu une réaction dans le troisième tiers, mais c'est bien insuffisant lorsque l'on observe le contingent des Bianconeri.

Genève a eu chaud

On savait les Genevois pas forcément tout frais compte tenu d'un calendrier assez démentiel pour eux. Reste que comme contre Ambri lundi dernier, les joueurs de Jan Cadieux ont fait preuve de caractère pour se sortir d'une situation mal emmanchée. Car les Aigles étaient menés 3-1 à la 42e après un but de Sopa. Mais en 13 secondes à la 51e, Berni et Jooris ont permis aux Grenat de revenir à hauteur. Le défenseur zurichois connaît une période faste avec trois buts sur ses trois derniers matches.

Mais la victoire s'est décidée en prolongation et c'est Markus Granlund qui a pu ajouter le point supplémentaire après un joli travail de Richard.

Zadina se joue de Bienne

Muets contre Berne, presque muets contre Davos. Du côté de Bienne, on est adepte d'une certaine constance. Et ce n'est pas le but tardif de Fabio Hofer qui fera changer ce constat. Hormis le succès contre Lausanne, les Seelandais affichent un bilan de six défaites en sept matches. Pas très réjouissant. Les Biennois sont chanceux de se maintenir à la 7e place, mais Fribourg et Genève se rapprochent. A noter dans les rangs grisons le triplé de Zadina.

Dans le dernier match de la soirée, Kloten a ajouté trois points à son compteur en dominant Langnau 3-2.

/ATS