Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Frédérik Gauthier fait son retour à Porrentruy. L'attaquant québécois de 30 ans est le 8e joueur étranger à Ajoie.

Après deux saisons dans le Jura entre 2022 et 2024, Gauthier avait fait ses valises pour la KHL. La saison passée, il a disputé 54 matches avec Vityaz Moscow Region et inscrit 21 points dont 13 buts.

A Ajoie, il avait marqué 23 et 18 points lors de ses deux saisons jurassiennes.

Comme le précise le club, l'entente porte jusqu'à mi-novembre avec une option de prolongation jusqu'au terme de la saison.

Kloten prolonge son coach

Kloten planifie à moyen terme avec le coach Lauri Marjamäki. Juste avant le début de la saison, le club zurichois a prolongé d'un an le contrat du Finlandais de 48 ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2026/27.

Marjamäki a rejoint Kloten il y a un an et a mené l'équipe jusqu'aux quarts de finale des play-off. Kloten a également prolongé de deux ans sa collaboration avec l'attaquant de 34 ans Reto Schäppi. L'ancien des Zurich Lions est lié avec les Aviateurs jusqu'à la fin de la saison 2027/28.

/ATS
 

