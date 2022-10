Genève-Servette trébuche à Berne, Lausanne mate Ajoie

Le leader Genève-Servette est tombé à Berne (5-6 ap) après huit succès consécutifs en National League. Lausanne a engrangé une deuxième victoire de suite face à Ajoie (6-2).

Les Genevois n'ont donc pas réussi à égaler leur série record de neuf succès établie en 2007-2008 et au début du Championnat 2012-2013. Trop d'erreurs individuelles sont venues fissurer le jeu des joueurs de Jan Cadieux. Ils avaient pourtant réussi à limiter les dégâts après un deuxième tiers-temps cauchemardesque. Une réussite du Finlandais Hartikainen en toute fin de second période permettait aux Genevois d'aborder les 20 dernières minutes avec un but de retard (3-4).

Menés à la marque 4-2 puis 5-3, les Genevois sont parvenus à arracher la prolongation grâce au premier but en National League de Keanu Derungs pour son deuxième match à ce niveau et sur un nouveau chef-d'oeuvre de Tömmernes auteur d'un solo dévastateur comme face à Ambri-Piotta. En prolongation, les coéquipiers de Gauthier Descloux ont pu évoluer pendant 2 minutes à 4 contre 3 mais sans parvenir à battre le portier Wütrich. Sur un contre, le Canadien Goloubef a pu donner la victoire aux Bernois au terme d'un match renversant.

Après avoir rossé Zoug (6-1), Lausanne a proprement fessé Ajoie. Les joueurs de John Fust ont tout de même transpiré pour se détacher face à des Ajoulots coriaces. Le score n'était que de 2-1 après 40 minutes de jeu. Damiano Ciaccio avait longtemps retardé l'échéance pour des Lausannois dominateurs. Tout s'est éclairci dès le début de la troisième période. Le Tchèque Sekac est parvenu à battre le portier jurassien en deux temps après 29'' de jeu seulement. Le verrou avait définitivement sauté. Kovacs, Fuchs et Audette se sont ensuite engouffrés dans la brèche pour saler l'addition. Lausanne passera sans doute un test plus significatif ce samedi à Fribourg.

Fribourg plonge Lugano dans le doute

Mené deux fois au score, Fribourg-Gottéron est tout de même sorti vainqueur de son déplacement à Lugano (4-2). Un doublé de Kris Bennett avait permis aux Tessinois d'aborder en tête la troisième période (2-1). Mais les hommes de Christian Dubé, avec un excellent Connor Hughes dans les buts, ont réussi à retourner la situation par le Finlandais Kuokkanen (48e), l'Américain Gunderson (54e) et Sandro Schmid (60e/dans le but vide). Les Fribourgeois ont bien réagi après leur défaite contre Berne et un premier tiers-temps bien médiocre à la Resega. Pour la deuxième fois de suite, le Lugano du nouvel entraîneur Luca Gianinazzi menait pour finir par s'incliner.

Kloten a fêté sa deuxième victoire de la saison face à Langnau (3-2) dans le duel des mal-classés. Les Zurichois cèdent donc volontiers la lanterne rouge aux Emmentalois. Rapperswil-Jona a repris la deuxième place du classement grâce à son succès 3-2 tab face à Davos.

