Genève-Servette, vainqueur, conserve sa place de leader

Genève-Servette a conservé sa place de leader de National League grâce à succès 4-3 chèrement acquis sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers. Bienne, vainqueur 3-2 de Davos, reste dans son sillage.

Les Genevois ont sué pour revenir avec la totalité de l'enjeu sur une glace qui lui réussit peu depuis des années. Ce fut le match des contrastes à l'image de Daniel Winnik auteur de deux buts et de deux assists mais qui s'est également retrouvé à trois reprises sur le banc des pénalités. Les hommes de Jan Cadieux ont failli payer cher leur indiscipline comme lorsqu'ils se sont retrouvés à 3 c ontre 5 pendant 1'53'' ou que Tanner Richard a écopé d'une double pénalité pour canne haute. Le travail du portier Descloux, la prodigalité de Winnik ont permis aux Genevois de prendre trois points précieux.

Dans un match haletant, Lausanne a dominé 5-2 Berne. La partie a été marquée par deux 'vilaines' actions. L'Autrichien de Lausanne Michael Raffl a d'abord chargé 'gratuitement' son compatriote Benjamin Baumgartner. Le même Raffl s'est ensuite retrouvé plus tard chargé à la bande dans le dos par Cody Goloubef. Le Canadien a écopé d'unep pénalité de 5 minutes sans exclusion. Mais quand on a joué au hockey, le spectacle fut plaisant. Les Vaudois ont profité de la pénalité majeure pour inscrire deux buts par Gernat et Sekac. Le Tchèque a même réussi un doublé pour permettre au LHC 3-1. Les Lausannois ont assuré leur succès grâce à deux buts dans la cage vide de Salomäki et Raffl.

Pluie de buts à Fribourg où Gottéron a dominé 7-4 Lugano. Les joueurs de Christian Dubé se sont détachés à l'occasion d'un troisième tiers-temps de feu (4-1). Le Finlandais Kuokkanen a réussi un doublé. Les Fribourgeois qui restaient sur trois revers consécutifs ont, en partie, rassuré.

Ajoie battu trois fois par Kloten

L'arrivée de Julien Vauclair à la bande du côté d'Ajoie n'a pas mis fin à la série de défaites. Les Jurassiens ont concédé un 14e revers sur la glace du néo-promu Kloten (3-5). Les Zurichois ont ainsi remporté les trois matches qui les opposaient aux Ajoulots. Le constat est sans équivoque.

Bienne a fait parler son abnégation pour finir par renverser Davos (3-2). Damien Brunner et Sallinen ont inscrit les buts décisifs au cours de la troisième période.

Les Zurich Lions n'ont pas laissé de plumes sur la glace des Langnau Tigers comme lors de leur première venue. Texier, Schäppi et Lammiko deux fois ont marqué pour les Zurichois, vainqueurs 4-2.

Ambri-Piotta a remporté le derby du Gothard face à Zoug. Les Léventins se sont imposés après prolongation grâce à un but de Spacek. Zoug a concédé son troisième revers de rang. Les champions en titre ont même mené 4-2.

Classement: 1. Genève-Servette 30/65 (110-70). 2. Bienne 30/62 (104-74). 3. Zurich Lions 28/56 (92-58). 4. Rapperswil-Jona Lakers 30/49 (95-79). 5. Davos 30/47 (90-85). 6. Berne 30/46 (88-89). 7. Fribourg-Gottéron 27/43 (76-68). 8. Zoug 28/42 (85-95). 9. Kloten 30/42 (72-99). 10. Ambri-Piotta 30/37 (85-93). 11. Lausanne 30/37 (82-95). 12. Langnau Tigers 30/37 (75-93). 13. Lugano 28/35 (79-86). 14. Ajoie 31/20 (73-122).

/ATS