Genève bat difficilement Ajoie, Zurich impressionne

Après deux défaites, Genève a retrouvé la victoire en National League. A Porrentruy, les Aigles se sont imposés 4-1.

On ne peut pas dire que les Genevois traversent la meilleure période de leur saison. Bien moins dominateurs qu'il y a quelques semaines, les Grenat ont tout de même réussi à ramener la totalité de l'enjeu sur la glace de la lanterne rouge pour reprendre six points de bonus sur Bienne.

C'est le moins que l'on peut attendre du leader qui n'a pas eu une rencontre facile dans le Jura. Mais on ne peut pas non plus affirmer que les Aigles ont tremblé de toutes leurs plumes. Même lorsque Bastien Pouilly a égalisé à la 27e pour ce qui est son premier but en National League. Moins de quatre minutes plus tard, c'est Antonietti qui a redonné de l'avance aux siens.

Tout s'est finalement décidé dans les dernières minutes lorsque Filip Pesan a décidé de sortir son gardien pour un élément de plus sur la glace. Et à ce jeu-là, c'est Genève qui a scellé le score en marquant à deux reprises grâce à Pouliot, pour son doublé, et Rod.

Zurich très solide

Les Zurich Lions continuent de leur côté leur remontée au classement. A Davos, les joueurs de Rikard Grönborg se sont imposés 4-1.

Il s'agit de la 6e victoire en sept matches pour les Lions. Malgré l'ouverture du score davosienne de Prassl à la 7e, les Zurichois n'ont jamais douté. Azevedo a égalisé à la 16e, mais c'est au cours du tiers médian que les hommes de Grönborg ont fait la différence.

Ils ont ajouté deux buts par Chris Baltisberger et Hollenstein en menant la danse 14-3 au niveau des tirs. Et même dans la troisième période, ce sont eux qui ont su se montrer les plus dangereux, même si Ludovic Waeber a été impeccable devant le filet.

A Rapperswil, Kloten a fait comme son grand frère cantonal et l'a emporté 4-1.

/ATS